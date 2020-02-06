Глава комиссии по ЖКХ заявил, что Мкртчан самовольно распродает коммимущество Николаева за бесценок

Депутат Николаевского городского совета, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, коммунальной собственности и благоустройства Алексей Лепишев обвинил начальника Управления коммунальной собственности Мкртыча Мкртчана в том, что он самовольно сдает в аренду и распродает коммунальное имущество.
Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе заседания сессии городского совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
– Меня, как депутата Николаевского городского совета, не удовлетворяет, что начальник управления коммунального имущества единолично, в обход депутатов горсовета распоряжается имуществом общины путем передачи в аренду. В нарушения требованиям решения городского совета, осуществляет пока что попытки незаконной приватизации коммунального имущества в интересах других лиц. Считаю, действия чиновников управления коммунального имущества такими, что вызывают обоснованное сомнение в их порядочности. Прошу Николаевского городского голову провести служебную проверку в деятельности начальника управления комсобственности и дать соответствующую оценку его действиям. Кроме того, считаю, целесообразный временную рабочую группу для разработки стратегии управления имущества николаевцев. Призываю депутатов не дать возможности за бесценок раздерибанить имущество николаевцев, - заявил депутат.
Отметим, что ранее Алексшей Лепишев уже возмущался тем, что начальник управления коммунального имущества города Мкртыч Мкртчан не считает нужным посещать профильную комиссию по вопросам ЖКХ. Тогда, чиновник заявил, что комиссия горсовета ему за год «ничего не дала» и попросту тратит его время. Он также добавил, что процедура передачи коммунальных объектов в аренду устарела и неэффективна.
Напомним, ранее секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова заявила, что городом манипулирует комиссия по ЖКХ.