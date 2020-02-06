Глава комиссии по ЖКХ заявил, что Мкртчан самовольно распродает коммимущество Николаева за бесценок

Депутат Николаевского городского совета, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, коммунальной собственности и благоустройства Алексей Лепишев обвинил начальника Управления коммунальной собственности Мкртыча Мкртчана в том, что он самовольно сдает в аренду и распродает коммунальное имущество.

Об этом он заявил в четверг, 6 февраля, в ходе заседания сессии городского совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».