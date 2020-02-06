Депутаты Николаевского горсовета обратятся к Гончаруку по поводу снижения тарифа ТЭЦ и выделения госсубвенции облтеплоэнерго

В четверг, 6 февраля, депутаты Николаевского городского совета решили обратиться к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой снизить тариф на тепло для потребителей «Николаевской ТЭЦ», а также выделить государственную субвенцию ОКП «Николаевобтеплоэнерго», чтобы компенсировать разницу в тарифах.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный проект решения в повестку дня внес мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Просим посодействовать решению вопроса о снижении размера платы за услуги по централизованному отоплению, которые предоставляются ПАО «Николаевская ТЭЦ», основателем которой является государство в лице Министерства энергетики, – зачитал Александр Сенкевич резолютивную часть обращения.

Депутат Игорь Дятлов предложил дополнить обращение, чтобы Кабмин предусмотрел субвенцию в 100 миллионов гривен для таких предприятий как облтеплоэнерго, чтобы Николаев смог снизить тарифы. Так, как ранее прозвучало, что областная власть передала предприятие в городскую собственность с долгами в размере 180 миллионов гривен и их никто не компенсировал.

На уточняющий вопрос, поддерживает ли «Николаевоблтеплоэнерго» такое обращение, Николай Логвинов отметил, что предприятие давно обращалось к государству, чтобы они ввели компенсацию разницы в тарифах.

Перед голосованием мэр заявил, что важность принимаемого решения состоит в том, что «вся Украина видела, как в воскресенье президенту Украины доложили, что депутаты городского совета и городской голова не хотят снизить тариф».

В итоге, депутаты поддержали предложение Игоря Дятлова, внесли проект обращения в повестку дня и поддержали обращение в целом с изменениями - «за» 33 депутата.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение. Т.е. вопрос о снижении тарифа на отопление в Николаеве зависит и от центральной власти - Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая устанавливает тариф.

После чего, николаевцы возмутились, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление, вместо обещанных со снижением в 30%. В ТЭЦ тогда ответили, что ошибки быть не может. А позже объяснили, что завышенные платежки за декабрь тем, что в сумму включили неучтенное потребление тепла в ноябре

Также, на «Николаевоблтеплоэнерго» и «ТЭЦ» заявили, что тепло в декабре 2019 года обошлось горожанам дешевле, чем в декабре 2018 года.

Позже стало известно, что Национальная комиссия повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.

Когда Президенту Владимиру Зеленскому рассказали о положении дел по Украине касательно платежек, Зеленский решил вызвать «на ковер» мэра Николаева и депутатов, которых назвали ответственными за высокие платежки за тепло.

В итоге в НКРЕКУ заявили, что тариф «Николаевоблтеплоэнерго» обоснованный: «Они не могут сделать перерасчет».

Также мэр Сенкевич заявил, что Зеленского и Гончарука обманули, докладывая по снижению платежек на тепло в Николаеве.

4 февраля, члены постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ решили через сессию обратиться к НКРЭКУ и Кабмину с просьбой уменьшить для николаевских теплоснабжающих компаний тарифы на тепло.