Президент Зеленский во время рабочего визита во Львове назначил нового главу ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации.

Об этом он объявил в ходе рабочего визита во Львовскую область.

В частности, Зеленский поздравил Козицкого с назначением и вручил ему указ. После этого президент, который встречается с работниками ГП «Львовуголь», поднял вопрос задолженности по заработным платам.

Зеленский отметил, что Максим закончил много вузов.

- Мы долго искали профессионального менеджера, - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что есть указ о его назначении на должность руководителя Львовской ОГА.

- Максим, поздравляю тебя, - сказал Зеленский.

Также Зеленский заверил, что шахтеров никто не будет выгонять с работы.

- Все эти слухи, что завтра закроется шахта, выгонят шахтеров... Мы же понимаем, что у нас встране есть в целом проблема. У нас более 50 шахт, у нас 67 тысяч человек работает... это же семьи, много людей, понимаем. Никто никого не выбрасывает, вы должны понимать. Мы нормальная власть, нормальные люди, – сказал он.

Отметим, что вместе с Зеленским приехали во Львов: министр энергетики Алексей Оржель, глава Офиса Андрей Богдан, вице премьер Денис Шмыгаль, министр образования Анна Новосад

Напомним, Козицкий был одним из кандидатов на эту должность еще в июне 2019 года. Он является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций. Его отец Зиновий Козицкий - известный львовский бизнесмен. В конце декабря 2019 подал декларацию как кандидат на должность главы Львовской ОГА. В ней он указал, что по основному месту работы заработал 259 тысяч гривен.