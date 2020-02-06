СБУ опубликовала разъяснения по обыскам на канале «1+1» – у журналистов изъяли компьютеры

СБУ опубликовала свои объяснения по поводу обысков, которые проводили в одном из помещений телеканала «1+1» и в домах у журналистов.

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Объяснения Служба безопасности выпустила в противовес тому, как освещает ситуацию телеканал «1+1». Свою версию СБУ называет правдивой.

СБУ утверждает, что в этой ситуации доказательства можно было получить только через проведение обысков. Служба безопасности настаивает, что действовала законно, на основании санкции судьи, а обыски «не могут расцениваться как давление на свободу слова».

«Устанавливается причастность разных лиц и их роль в преступлении. Это не означает, что журналисты лично осуществляли запись. Но они могли быть привлечены к этому делу», - заявили в СБУ.

Также отмечается, что у журналистов изъяли компьютеры для более детального изучения и проведения необходимых экспертиз, обнаружения возможно уничтоженной информации.

Напомним, что ранее появились записи разговора премьер-министра Гончарука с министрами и топ-чиновниками, на которых он заявил, что «у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов». Себя Гончарук назвал «полным профаном в экономике». После разгоревшегося скандала Гончарук подал заявление об отставке. Позже Зеленский дал «второй шанс» Гончаруку, но потребовал от премьера заменить «слабых» министров.

17 января президент Зеленский потребовал от силовиков за две недели найти тех, кто записал и «слил» аудио разговоров в Кабмине. 30 января генпрокурор Рябошапка говорил, что пока нет результатов расследования в деле о «пленках Гончарука». «Зеркало недели» ранее сообщало, что записи с разговорами Гончарука и министров монтировались на компьютере журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов. Высказывались предположения, что к прослушке Гончарука мог быть причастен Дубинский, но нардеп это опроверг.