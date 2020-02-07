Бывший директор центрального стадиона получил должность в мэрии – его назначили начальником управления экологии

Новым начальником управления экологии Департамента ЖКХ Николаевского городского совета в январе 2020 года назначили Виталия Перебийноса.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в Николаевском городском совете.

Назначение Перебийноса произошло около месяца назад, но его имя пока не внесли на сайт горсовета, в раздел с данными об управлении экологии.

В 2017-2018 годах Перебийнос был директором коммунального учреждения «Центральный городской стадион». В 2017 году он объявлял тендер, по которому на ремонт административного здания стадиона требовалось дополнительно еще 8,5 миллионов гривен. В декабре 2017 года он появился на ТВ (в телепрограмме «Диалог») вместе с главой наблюдательного совета МФК «Николаев», депутатом горсовета Сергеем Кантором. Они обосновывали необходимость реконструкции Центрального стадиона.

В 2019 году Перебейнос претендовал на другую должность в Департаменте ЖКХ – главного специалиста отдела по эксплуатации коммунальных объектов.

В декларации за 2018 год он указывал, что владеет в Николаеве домом площадью 221,4 кв.м, квартирой площадью 58,8 кв.м и гаражом (52,7 кв.м). Также в его собственности были земельные участки площадью 712 и 960 кв.м.

Ездит Перебийнос на автомобиле «Nissan X-Trail» 2015 года выпуска. В 2018 году Перебейнос получил 52,5 тысячи гривен зарплаты как директор стадиона, 103 тысячи гривен дохода от предпринимательской деятельности и 17,5 тысяч гривен пенсии. Наличными он хранил 350 тысяч гривен. В 2016 году Перебийнос взял кредит в банке на 574,2 тысячи гривен.

Во владении его жены Натальи Дегодий квартира площадью 62,7 кв.м и половина дома общей площадью 258 кв.м. Вторая половина принадлежит ее жене Виктории Дегодий. Также в общей собственности жены и ее сестры есть два земельных участка в Баловном (1,5 тысячи кв.м) и Херсонской области (26,5 гектара). Кроме того, Наталья Дегодий имеет права на еще два земельных участка и торговый павильон.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд бывшего начальника управления экологии горсовета Владимира Корчагова. 22 декабря 2018 года в кабинете начальника управления экологии и природных ресурсов ДЖКХ Николаевского горсовета Владимира Корчагова провели обыск, следствие подозревает, что он требовал деньги от ООО «Николаевзеленхоз» за быстрое и беспрепятственное подписание актов приема-передачи работ, выполненных этой фирмой. Во время обыска в кабинете Корчагова обнаружили 116 тысяч гривен.