Депутат Николавского облсовета Кормышкин возмутился тем, что Рада не отменила закон, из-за которого могут закрыть санаторные школы

Депутат Николаевского областного совета, глава областной организации партии «Наш край» Юрий Кормышкин возмутился тем, как народные депутаты, представляющие в Парламенте Николаев и область, не проголосовали за отмену Закона «О среднем образовании», в котором говорится о закрытии школ санаторного типа.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Как известно, сегодня депутаты Верховной Рады не смогли отменить решение о принятии Закона Украины «О среднем образовании», в котором, в частности, были пункты о закрытии младших и средних классов в школах-интернатах санаторного типа.

«Учитывая результаты голосования «Слуги народа», кажется мне, что эти народные депутаты и в следующий раз не встанут на защиту более 20 тысяч детей, получающих образование и реабилитацию в этих школах, не поддержат специалистов, которые после закрытия школ, вряд ли останутся работать в Украине», - пишет Кормышкин.

Депутат призвал главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко созвать сессию и принять решение об обращении к Верховной Раде и к Президенту Владимиру Зеленскому.

«Наш край» в очередной раз призывает председателя Николаевского областного совета Викторию Москаленко созвать срочно сессию областного совета для принятия обращения к председателю Верховной Рады Украины и президенту Украины с призывом не подписывать закон без учета замечаний и требований регионов», - отмечает депутат.

Кормышкин добавил, что все народные депутаты от Николаевщины либо воздержались, либо вообще отсутствовали на голосовании.

«И, напоследок, народные депутаты Украины от «Слуги народа», избранные от Николаевщины, мало того, что не озвучили позицию родителей и представителей школ-интернатов нашей области, они даже не проголосовали за отмену решения о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекту Закона Украины «О среднем образовании». Половины нардепов от Николаевщины на заседании Рады не было, вторая половина - воздержались от голосования. Интересно, как теперь эти депутаты будут смотреть в глаза родителям и детям, для которых специализированные школы-интернаты являются единственными учебными заведениями, в которых возможно полноценно развиваться и проходить социализацию», - добавил Юрий Кормышкин.

Напомним, 30 января в Николаеве прошел митинг. Протестующие вышли на Соборную площадь, чтоб выразить свое недовольство новыми законами,согласно которым сокращаются профсоюзы и, в частности, закрываются школы-интернаты санаторного типа.

В свою очередь, руководство николаевских санаторных школ-интернатов и родители возмутились правками, которые внесли в закон «Об образовании».

Ранее Кормышкин призывал Президента и спикера ВР не подписывать закон об образовании и не уничтожать санаторные школы-интернаты.