Сессия ВР: Нардепы продолжат рассматривать правки в закон о рынке земли

Верховная Рада сегодня продолжает рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Докладывать будет глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Отметим, 6 февраля нардепы начали рассмотрение поправок к этому закону. Всего в документе 4018 правок, а парламент вчера рассмотрел лишь 200.

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09:40 Нардепы от «Слуги народа» перед началом заседания заблокировали проходы к трибуне и президии ВР, чтобы не допустить блокировки со стороны оппонентов.