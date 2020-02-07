Мэр Вознесенска отсрочил на месяц поднятие тарифа на воду

Городской голова Вознесенска Виталий Луков отменил решение исполнительного комитета об утверждении тарифов на 2020 год по воде и водоснабжению, в котором сумма за услугу повышалась.

Об этом он сказал в видеообращении на Facebook.

Отметив решение исполкома, мэр призвал горожан, которые организовывали митинги, и депутатов, которые, по словам Лукова, привели людей, чтоб те высказали замечания к власти, дать предложения по снижению тарифа.

— Я приглашаю всех неравнодушных жителей, всех, кому важна судьба нашего города, присоединиться к обсуждению тех тарифов, тех предложений, которые предоставили нам коммунальные предприятия. А в первую очередь тех депутатов, которые привели за собой людей с большими замечаниями к местной власти. Давайте свои конкретные предложения, - сказал Луков.

Мэр анонсировал собрание рабочей группы, на которую каждого несогласного с тарифом пригласит лично. Вопрос по стоимости тарифа на водоснабжение должен решиться в течение месяца.

— Вы получите персональные приглашения для работы в рабочей группе. И я уверен, что мы примем с вами единственное, правильное, взвешенное решение. Решение, которое сохранит наши коммунальные предприятия. Решение, которое сохранит регулярное предоставление очень важных коммунальных услуг и предоставит разъяснение громаде, что мы приняли это решение максимально с мыслью о каждом вознесенце, - отметил мэр.

Отметим, что по решению исполкома с 1 января 2020 года в Вознесенске установили тариф 67,75 гривен за куб воды.

Напомним, в понедельник, 3 февраля, жители Вознесенска сутра на час ограничили движение по трассе на Киев из-за высоких тарифов на воду.

Также напомним, Первомайский и Баштанский городские советы потребовали от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинета Министров, отменить абонплату за транспортировку газа.