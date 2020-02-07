«Больше не будет этого зоопарка по 200-300-400%»: Премьер Гончарук заявил, что Кабмин разобрался с премиями министров

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Кабмине договорились, что зарплата министров будет привязана к средней зарплате в Украине.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству, информирует Цензор.НЕТ.

- По поводу зарплат. Расставлю точки над «і». Президент поручил, попросил представить ему целостную концепцию, как должны выглядет зарплаты на публичной службе. Мы это сделали. Сегодня мы договорились о том, что зарплата министра, то есть сотрудника правительства, будет привязана к средней зароботной плате в Украине, - рассказал премьер.

По его словам, 3-5 средних заработных плат - тот объем, который сегодня считаю возможным платить в Кабмине.

- При этом мы упорядочили ситуацию с этими премиями. Не будет этого зоопарка по 200-300-400%. Мы договорились о том, что премия может быть максимум ограничена одним окладом. Это адекватные условия, которые мы считаем нормальными. Мы согласовали эту позицию с президентом, - добавил Гончарук.

Напомним, Кабинет министров обнародовал зарплаты членов правительства, размеры которых вызвали критику у наблюдателей. В частности управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец заявил, что в Украине зарплаты у топ-чиновников уже выше, чем в Польше, но ключевые экономические показатели Украины в разы хуже. В свою очередь президент Владимир Зеленский дал указание Гончаруку пересмотреть размеры оплаты подчиненных и сделать их «нормальными».

Позже Зеленский заявил, что справедливо привязать зарплату руководителей министерств к средней заработной плате в стране.