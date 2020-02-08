Помощники нардепа от «СН» собирают николаевцев в Киев для протеста против назначения варяга на должность главы парторганизации - Копытин это отрицает

Помощники народного депутата от фракции «Слуга Народа» Игоря Копытина собирают партактив «Слуги народа» с целью организации акции протеста в Киеве на съезде партии против назначения на должность руководителя областной партийной организации в Николаеве.

Об этом редакции «Преступности.НЕТ» на правах анонимности рассказали несколько человек, которым звонили с предложением поехать.

По словам ряда людей, которые уже работали на предыдущих президентских и парламентских выборах, их приглашают в Киев на третий этап съезда партии «Слуга Народа», который запланирован на субботу, 15 февраля. Главное задачей этих людей должна быть акция протеста против назначения не николаевца на должность руководителя областной парторганизации «Слуги Народа».

В комментарии «Преступности.НЕТ» нардеп Игорь Копытин отрицает такую информацию.

— Я собираю людей в Киеве? Кто вам такое сказал? Это бред вообще, - заявил народный депутат.

На уточняющий вопрос о том, известна ли кандидатура человека, которого планируют поставить на эту должность, Игорь Копытин заявил, что ему об этом ничего не известно. По его словам «этот вопрос задают, но ответов пока нет еще».

Также нардеп отрицает, что хотел бы видеть в качестве руководителя областной партийной организации в Николаеве Виталия Кима, который был представителем избирательного штаба партии «Слуги Народа».