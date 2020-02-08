США усилили борьбу с промышленным шпионажем Китая, - западные СМИ

Соединенные Штаты проводят энергичную кампанию по борьбе с китайским шпионажем, в ходе которой было выявлено значительное количество китайских чиновников, бизнесменов и ученых, которые пытаются похитить американские коммерческие, научные и военные тайны.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Согласно общедоступным документам, только в 2019 году власти США арестовали и выслали из страны двух китайских дипломатов, которые, как утверждается, заехали на территорию военной базы в штате Вирджиния. Также были арестованы и помещены под стражу бывшие сотрудники ЦРУ и Разведывательного управления Минобороны, обвиняемые в шпионаже в пользу Китая.

Попытки Китая похищать различные американские технологии, от военных секретов до медицинских исследований, отмечены давно, однако широкомасштабные усилия по борьбе со шпионажем начались только в 2018 году.

- Похищение американских коммерческих тайн Китаем обходится нашей стране в 300-600 миллиардов долларов в год, - заявил глава контрразведки Уильям Еванина.

Посольство Китая в Вашингтоне отвергает обвинения США, называя их «абсолютно необоснованными».

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, с 2000 года из 137 известных случаев шпионажа, связанных с Китаем, 73 процента приходятся на последние десять лет. Наиболее частыми объектами хищений становятся военные и коммерческие тайны.

В области медицинских исследований из 180 расследований неправомерного использования средств Национальных институтов здравоохранения, хищения интеллектуальной собственности и неправомерного разглашения конфиденциальной информации, более 90% случаев связаны с Китаем.

Как отмечает эксперт Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис, это связано с тем, что Китай зависим от западных технологий, а по мере закрытия законных каналов он обращается к шпионажу. Только в конце января федеральная прокуратура Бостона анонсировала три новых уголовных дела, связанные с промышленным шпионажем.