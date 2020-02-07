Зеленский начал рабочий визит в Италию – встретится с президентом и премьером страны

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Италию.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«Начался визит Президента Украины Владимира Зеленского в Итальянскую Республику», - сказано в сообщении.
Также Зеленский 8 февраля прибудет в Ватикан, где встретится с Папой Римским Франциском.
«Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера», – сообщали ранее в ОПУ.