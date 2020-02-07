Международная платежная система PayPal не видит перспектив в Украине, - министр Дубилет

Международная платежная система PayPal не видит перспектив в Украине.

Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью Громадському.

- Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина – неинтересный для них рынок, – сказал он.

По словам Дубилета, сейчас отсутствуют какие-либо препятствия для PayPal с точки зрения регулирования и законодательства.

- Судя по всему, он просто не видит достаточного для себя потенциала, – заключил министр.

В то же время, Дубилет убежден, что PayPal придет в Украину после экономического роста страны.

Напомним, ранее Дубилет рассказал, что чиновники ОГА сдают около 4 тысяч видов никому не нужных отчетов.