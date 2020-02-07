Президент Молдовы заявил, что готов дать широкую автономию Приднестровью

В пятницу, 7 февраля, прокремлевский президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов предоставить оккупированному РФ Приднестровскому региону «широкую автономию».

Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает «Новое время».

По словам Додона, политического урегулирования ситуации с неподконтрольным Кишиневу Приднестровьем можно добиться «только в результате переговоров».

- Как будем политически это интегрировать, как эту проблему решить? Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать достаточно большую автономию. Потому что не будет независимости этого региона, вы это все понимаете. Единственный выход – нужно быть вместе, сесть рядом и это решить, - сказал он.