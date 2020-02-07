Франция сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок, - президент Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сокращении ядерного арсенала страны до 300 боеголовок.

Об этом сообщает DW.

По словам Макрона, он будет инициировать международный диалог для сокращения ядерного вооружения, а также призвал европейские страны разработать международную программу контроля над вооружениями.

- Все европейцы должны осознать, что в отсутствие правовой базы они могут уже в скором времени могут столкнуться на своей собственной территории с новой гонкой обычных видов вооружения и даже ядерных вооружений. Есть риск, что еще до 2021 года в мире начнется в чистом виде самое масштабное с 1960-х годов соперничество в военной сфере, - сказал Макрон.

Он отметил, что Франция уже сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок и это дает право Парижу «требовать от других ядерных держав конкретных шагов к глобальному разоружению».

Кроме этого Макрон отметил необходимость принятия бюджета в размере около 37 млрд евро для модернизации ядерного потенциала Франции, так как после выхода Великобритании из Евросоюза, Франция остается единственной ядерной страной в ЕС.

Напомним, Пентагон заявил об испытании ракеты, запрещенной в течение 30 лет договором о РСМД, из которого Соединенные Штаты и Россия вышли в этом месяце.