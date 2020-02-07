В России охрана Минэнерго объявила тендер на покупку наклеек «Обама чмо» - в ведомстве ссылаются на «ошибку Т9»

Охрана Минэнерго России решила украсить свои машины наклейками с надписью «Обама ЧМО», приобретя их через сайт государственных закупок.

Об этом сообщает «Открытые медиа».

Согласно документации, закупку разместило ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики. Наклейки потребовались филиалу ФГУПа на Северном Кавказе.

В основном лоте заказа указаны услуги по техническому обслуживанию и ремонту 10 автомобилей на сумму 1,2 млн рублей.

Также тендер содержит лот за 18,5 млн рублей — на поставку запчастей технических жидкостей и других расходных материалов (в том числе наклеек). За наклейки «Обама ЧМО» заказчик готов заплатить по 81 рубль за штуку.

В комментарии журналистам представители ФГУП заявили, что оскорбительные наклейки попали в список закупок вследствие технической ошибки. Наклейки из заказа пообещали убрать.

Юрист Северо-Кавказского филиала «Ведомственной охраны» сказал журналистам, что специалист, который занимался закупкой, объяснил появление таких наклеек «ошибкой текстового редактора вроде Т9».