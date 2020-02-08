В ВР зарегистрировали постановление об увольнении директора НАБУ Сытника – под документом подписалось трое николаевских нардепов

Артем Сытник В Верховную Раду Украины внесли постановление №3039 об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро расследований Артема Сытника.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект постановления был зарегистрирован в ВР 7 февраля. Его инициаторами указаны нардепы от «Слуги народа» Артем Дмитрук, Алексей Леонов, Александр Бакумов, Максим Бужанский, Александр Санченко, Дарья Володина, Георгий Мазурашу, Сергей Кузьминых и нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончарук.

Отметим, что на данный момент текст документа отсутствует на сайте. При этом к нему также прикреплен документ с подписями 216 парламентариев.

Отметим, что свои подписи в поддержку постановления также поставили нардепы от Николаевщины Максим Дырдин, Александр Пасичный и Игорь Негулевский.

Напомним, что Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник намекнул, что внесение его имени в госреестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение, местью за его участие в деле о закупке рюкзаков Нацгвардии, в котором фигурировал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Как известно, в декабре 2019 года Артем Сытник попал в Единый реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В сентябре 2019 года Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье «Полесское-Сарны» Ровенской области пять раз.

Юрий Луценко заявлял, что «за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными». Сытник же заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Но, Ровенский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу об элитном отдыхе главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.