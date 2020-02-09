Немецкий политик был на должности один день и подал в отставку – он может получить за работу €93 тысячи

Глава правительства немецкой федеральной земли Тюрингия Томас Кеммерих, который проработал в должности лишь день, может получить за это 93 тысячи евро зарплаты и различных выплат.

Об этом сообщает BBC.

Лидер либеральной партии «Свободных демократов»в Тюрингии Томас Кеммерих ушел в отставку в 6 февраля. Причиной стал грандиозный скандал, вызванный голосованием за формирование правительства Кеммериха ультраправых из партии «Альтернатива для Германии», лидер которых Бьорн Хеке еще и пожал руку новому главе правительства.

Многие немецкие политики выразили гнев через такую ​​поддержку, а канцлер Ангела Меркель назвала голосования за правительство Кеммериха «таким, что нельзя простить» и «плохим днем ​​для демократии».

После отставки Кеммериха Тюрингия остается без правительства. Распространяются призывы к новым выборам в этой федеральной земле. Это был первый случай в истории послевоенной Германии, когда к власти пришло правительство, поддержанное ультраправыми.

Немецкое медиа RND сообщает, что глава правительства Тюрингии получает месячную зарплату в 16 тысяч 617 евро, и еще 766 евро надбавок.

Кроме того, как женатый мужчина, Кеммерих имеет право на семейное пособие в 153 евро, таким образом выплаты достигают 17 тысяч 537 евро.

Согласно законодательству Тюрингии, даже за один день при исполнении служебных обязанностей выплачивается месячная зарплата.

Кеммерих также имеет право на шестимесячную переходную помощь после отставки. В течение первых трех месяцев эта помощь будет выплачиваться полностью, а в последующие три месяца - только 50%.

RND сообщает, что так переходная помощь для Кеммериха составит 75 тысяч 468 евро.

Для сравнения, обычные депутаты парламента Тюрингии получают месячный базовый оклад в 5 тысяч 803 евро. Кроме того, они получают до 2 тысячи 782 евро ежемесячного пособия, сообщает немецкое издание Die Welt. Типичный доход депутата Тюрингии за рабочий день составляет 290 евро.

В то же время доход депутата нижней палаты немецкого парламента - Бундестага - достигает 500 евро за рабочий день.

Напомним, как Кабинет министров обнародовал зарплаты членов правительства, размеры которых вызвали критику у наблюдателей. В частности управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец заявил, что в Украине зарплаты у топ-чиновников уже выше, чем в Польше, но ключевые экономические показатели Украины в разы хуже. В свою очередь президент Владимир Зеленский дал указание Гончаруку пересмотреть размеры оплаты подчиненных и сделать их «нормальными».

Позже премьер Гончарук заявил, что Кабмин разобрался с премиями министров.