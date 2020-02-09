Минюст хочет ликвидировать 48 «партий-зомби»

Министерство юстиции Украины подало иски об отмене регистрации всех партий, деятельность которых не соответствует требованиям закона.

Об этом говорится в видеообращении, которое опубликовал глава министерства Денис Малюська в Facebook.

В Минюсте назвали такие партии «партиями-зомби», всего их 48 из 349 зарегистрированных. Они в течение 10 лет не выдвигали своих кандидатов на выборах президента и нардепов.

В ведомстве утверждают, что существует теневой рынок, на котором продаются и покупаются политические партии, иски поданы с целью прекратить его деятельность и обеспечить политическую ответственность.

Среди партий, которые перечислил Малюська – «Партия ветеранов Афганистана», «Социал-демократическая партия», «Организация украинских националистов», «Женщины Украины», «Христианско-демократический союз», «Партия защитников отчизны», «Народный блок», «Наш дом» и другие.

Напомним, что в Украине сумма залога на местных выборах выросла почти в 40 раз. Кандидату в мэры Николаева или партии, которая будет подавать список на выборы в горсовет, придется внести 661 тысячу гривен залога.