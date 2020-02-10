«Следить за активностью Северной Кореи»: Япония запустила на орбиту разведывательный спутник

Японское агентство по аэрокосмическим исследованиям запустило на орбиту ракету со спутником, предназначенным для сбора разведывательных данных.
Об этом сообщает Kyodo News.
Этот запуск проводили совместно с компанией Mitsubishi Heavy Industries.
Ракету H2A запустили из космического центра Танегасима на юго-западе Японии в 10:34 по местному времени (03:34 по Киеву).
Издание пишет, что сначала запуск планировали на 28 января, но его перенесли из-за утечки в трубопроводе, который используют для снабжения ракеты азотом.
Отмечается, что в Японии функционируют два типа разведывательных спутников: оптические, которые фотографируют землю, и радиолокационные, которые могут делать изображения в темноте или при плохих погодных условиях.
Ночью 9 февраля запустили оптический спутник. В частности, он должен следить за активностью Северной Кореи на ее ракетных участках.