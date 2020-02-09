«Ими теперь займутся следователи»: Премьер Гончарук заявил об увольнении главных лесников в двух областях

Глав областных лесничеств, которые оказались исполняли свои обязанности не так, как положено, уволили. Кадровые чистки прошли в Харьковской и Закарпатской областях.

Об этом на своей странице Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Почти месяц назад я поставил новому руководителю Гослесагентства приоритетную задачу - провести кадровые чистки в ведомстве, оставив только порядочных сотрудников. По моему поручению в Гослесагентстве происходит полный аудит деятельности, а самое главное - начался процесс очищения отрасли от коррупционеров», - пишет Гончарук.

Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга, по которому «подтвердились многочисленные жалобы».

Также уволен с должности главы ГП «Гутянское лесное хозяйство» на Харьковщине Виктор Сыса.

«Объемы незаконных рубок на предприятии (в харьковской области - Ред.) оценены в 32 млн государственных убытков. Долги предприятия - 30 млн. Фиктивные сведения об идеальном финансовом состоянии и закупке транспортных средств без согласования с Гослесагентством», - рассказал детали премьер.

Лесниками займутся правоохранители.

Напомним, в октябре 2019 года при попытке дачи взятки в $100 тыс детективу НАБУ, задержали харьковского лесника, которого ранее отчитывал Зеленский. Суд арестовал его на два месяца с залогом в 5 миллионов гривен. Позже он внес залог в 5 миллионов и вышел на свободу.

Отметим, ранее Виктор Сыса попал под раздачу во время визита президента Владимира Зеленского в Харьков в июле 2019 года. Тогда, в ходе экстренного совещания президенту доложили, что за незаконной вырубкой дубов в области стоит глава Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Его не оказалось на месте, поэтому Зеленский сразу же позвонил и приказал явиться в Офис президента.

«Господин Сыса? Мы здесь вас ждем. Вы в Киеве? Зайдите завтра в Офис президента в десять», — сказал Зеленский во время телефонной беседы.

После этого, в августе к чиновнику нагрянули детективы НАБУ с обыском. Во время визита Зеленский оценил масштабы вырубки лесов с вертолета.