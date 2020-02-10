Преемница Меркель отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии, — СМИ

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии. Об этом сообщает Focus со ссылкой на источники, передаёт НВ.

Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера, «подготовить партию к будущему» и затем покинуть пост главы ХДС, который она занимает с декабря 2018 года.

При этом действующий канцлер Ангела Меркель поддержала уход Крамп-Карренбауэр с поста главы партии, но хочет, чтоб та осталась на должности министра обороны Германии. Фаворитом на пост главы ХДС СМИ называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.

Отмечается, что Крамп-Карренбауэр должна была занять пост канцлера после истечения срока полномочий Ангелы Меркель в 2021 году.

Ранее сообщалось, что немецкий политик был на должности один день и подал в отставку – он может получить за работу €93 тысячи.