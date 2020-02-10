Гончарук анонсировал изменения в структуре Кабмина и сокращение количества чиновников

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в правительстве может появиться новый вице-премьер, а государственные органы попадут под сокращение как минимум на 10%.

Об этом он рассказал в эфире «Фактов недели» на канале ICTV.

Гончарук сообщил, что в Кабмине может появиться новая должность для вице-премьера.

– Мы хотим усилить экономический блок, потому что у нас фокус на привлечение инвестиций, и нам точно нужен человек в правительстве, которой будет координировать министерства экономического блока, экономики, энергетики, инфраструктуры, с акцентом на привлечение инвестиций. И на то, чтобы защитить промышленность, – заявил премьер-министр.

Также Гончарук отметил, что Министерство ветеранов и оккупированных территорий будет разделено, а еще может быть реформировано Министерство молодежи и спорта.

Должность министра оккупированных территорий предложена юристу Алексею Резникову.

Также Гончарук сказал, что главой Министерства молодежи и спорта рассматривал бывшего голкипера «Динамо» и сборной Украины Александра Шовковского.

– Вообще очень интересно, как распространяются слухи. Идея подумать об Александре, как о члене Правительства, возникла у меня. Но серьезно и откровенно мы ее не обсуждали, – подтвердил он.

Гончарук объяснил, что теоретически спорт может быть выведен в отдельное ведомство.

– Но надо понимать, что создание министерства – это куча бюрократических формальностей, потому что у нас на финишной прямой находится подготовка к Олимпиаде. И мы смотрим на то, чтобы любое решение не помешало этой подготовке, – сказал он.

По словам премьера, в 2020 году госаппарат будет сокращен минимум на 10%, чтобы сделать структуру более эффективной.

– Большая экономия нами предполагается за счет внедрения IT-инструментов. То есть, часть чиновничьих служб будет перенесена в онлайн, – пояснил глава правительства.

Напомним, как Президент Зеленский заслушал отчет о работе Кабмина и раскритиковал их работу за не выполнение ряда поставленных задач.