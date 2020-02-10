Переговоры с Коломойским о разделении «Укрнафты» уже не ведутся, — глава «Нафтогаза» Коболев

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Глава правления "Нафтогаз" Андрей Коболев (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
С олигархом Игорем Коломойским велись переговоры о разделении «Укрнафты», но на данный момент они прекращены.

Об этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сказал в интервью РБК-Украина.

– Его позиция — давайте начнем хотя бы с урегулирования этой проблемы [по спорному газу]. Если вы как государство способны на решение, которые мы согласовываем и обсуждаем, то тогда об этом, наверное, есть смысл говорить… Смысл в том, что он оказался в чем-то прав в своих сомнениях. Он оказался прав в том, что урегулирование могут заблокировать, что, собственно говоря, и произошло. Поэтому в отношениях с ним, которые весьма непростые, очень важно иметь полномочия эти переговоры вести. Ведь нас-то формально пока государство не уполномочило. По этим двум миллиардам у нас не было выбора, было окончательное решение суда, и нам пришлось искать решение, иначе последствия, повторюсь, были бы гораздо более плачевными. Если нас уполномочат, мандат дадут, то мы будем вести переговоры и по остальным вопросам, — рассказал он.

По словам Коболева, «вопрос «Укрнафты» надо закрывать, надо почистить старые проблемы и дать компании работать», а компанию лучше разделить «на то, на что получится разделить».

– Принцип — справедливо разделить активы между акционерами. Тогда вопрос корпоративного конфликта просто закроется, — отметил глава Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» выиграл апелляцию у «Газпрома» в суде Швеции – российская компания обязана выплатить $2,56 миллиарда.

Мила Волкова

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