На должность главы аппарата Николаевской ОГА подались чиновница Березанской РГА, замначальника управления юстиции и бизнесмен

Три кандидата подали свои декларации на должность руководителя аппарата Николаевской областной государственной администрации.

Об этом свидетельствуют декларации кандидатов на эту должность.

Как известно, глава Николаевской ОГА Александр Стадник 8 января объявил конкурс на должность руководителя аппарата ОГА. Тестирование кандидатов должно было состоятся 22 января 2020 года.

Первым свою декларацию о доходах за 2019 год, в качестве претендента на должность главы аппарата Николаевской ОГА, подал 11 января Максим Кашуба. У него есть жена Анна и дочь Наталья. Максим Кашуба задекларировал две квартиры в Николаеве, общая площадь которых составляет 55,49 и 263,1 квадратных метра. Стоит отметить, что в декларации не указано, кто является владельцем этих квартир. Максим Кашуба ездит на автомобиле «Mitsubishi PAJERO VAGON» 2008 года выпуска, который на момент приобретения в 2017 году обошелся ему в 300 тысяч гривен.

Также Максим Кашуба владеет 1% прав в ООО «Укрэнерготранс Николаев». Его жена Анна владеет 50% прав в ООО «Инвест», 99% прав в ООО «Укрэнерготранс Николаев» и 100% прав в ЧП «Алей».

В 2019 году Максим Кашуба заработал 37 тысяч 400 гривен в «Николаевэнергомонтаж», по совместительству на должности специалиста по аграрным вопросам он заработал 40 тысяч 572 гривен в ОВ «ЛОЗА БУГА» и 6 тысяч 762 гривны в ООО «Инвест» на должности инженера. Также Максим Кашуба является соучредителем Общественной организации Фонд Инициативного развития.

Стоит отметить, что Максим Кашуба также зарегистрирован как ФЛП.

17 января появился еще один претендент на эту должность - Оксана Калюжная. У нее есть сын Евгений и дочь Анна, все трое владеют 33% прав на квартиру в поселку Луч Витовского района Николаевской области, общая площадь которой 41 квадратный метр. До этого Оксана Калюжная работала начальником отдела образования в Березанской районной государственной администрации Николаевской области, где получила 124 тысячи 445 гривен в качестве зарплаты. В качестве соцпомощи по безработице Оксана Калюжная получила 35 тысяч 157 гривен.

Оксана Калюжная, фото koblevo.news

Георгий Решетилов, фото с личной страницы в Facebook. Также на должность руководителя аппарата Николаевской ОГА претендует Георгий Решетилов, который подал свою декларацию 1 февраля. У него есть жена Наталья и две дочери - Ульяна и Алика. Его жена владеет квартирой в Николаеве на 47,1 квадратных метров. Также квартира есть и у самого Георгия Решетилова, общая площадь которой составляет 32,4 квадратных метра.

Григорий Решетилов заработал 612 тысяч 955 гривен в Главном территориальном управлении юстиции в Николаевской области, и получил от первичной профсоюзной организации Главного территориального управления юстиции подарок, стоимость которого составляет 543 гривны. Его жена Наталья заработала 55 тысяч 167 гривен в Николаевском национальном университете имени Сухомлинского и получила на работе подарок, стоимость которого 291 гривна. Также Григорий Решетилов хранит наличными 340 тысяч гривен. Как у жены, так и у самого Георгия в Приватбанке открыто несколько счетов.

Как известно, ранее эту должность занимал Александр Демчук, однако в сентябре 2019 года он уволился, чтобы новый губернатор сформировал свою команду.