В Офисе Генпрокурора объяснили, почему проходили обыски в Николаевской ОГА

Офис Генерального прокурора сообщил, что обыски в Николаевской ОГА проходили, потому что бывшее руководство ведомства превысило свои полномочия при передаче водного объекта в аренду. Правоохранители намеревались «выявить и зафиксировать» обстоятельства преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора.

Напомним, что 10 февраля прокуратура проводила обыски совместно с Нацполицией и СБУ в здании Николаевской ОГА. Обыски провели в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда Днепро-Бугского лимана площадью 157 гектаров.

«Кассационная судебная инстанция установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение о водных объектах общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признала недействительным соответствующий договор аренды. Следует отметить, что распоряжение такими земельными участками отнесено к исключительной компетенции Кабинета министров Украины».

«Следственные действия прошли с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления», - сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, что речь идет о земельном участке, который в 2015 году своим распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА Вадим Мериков отдал в аренду на 49 лет ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» для строительства порта. Земельный участок расположен на территории нынешней Галициновской ОТГ.

Отметим, что учредителем ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина» является Владимир Фалько, отец экс-депутата Николаевского областного совета Дмитрия Фалько. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту покушения на завладение земельным участком. Данное уголовное производство было открыто в 2018 году тогдашним прокурором Николаевской области Тарасом Дунасом.

После того, как суд первой инстанции признал незаконной регистрацию участка акватории за фирмой семьи Фалько, губернатор Вадим Мериков заявил, что прокуратура препятствует инвесторам и сказал, что намерен отстаивать строительство порта, инициированное семьей Фалько.

В мае 2018 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины отменил распоряжение Вадима Мерикова о передаче земельного участка в аренду ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина».