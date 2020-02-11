Кабмин опубликовал зарплаты министров за январь – самый большой оклад у Авакова и Милованова

Кабинет министров Украины опубликовал информацию о зарплатах министров за январь 2020 года. Данные представлены на правительственном портале.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении отмечается, что Кабмин работает открыто и прозрачно, и поэтому такая информация обнародуется на правительственном портале ежемесячно.

«Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране через коэффициент. Премьер-министр и министры - 5 средних зарплат; заместители министров - 4,5. Максимальная премия - не более чем один оклад», - приводятся в сообщении слова премьера Алексея Гончарука.

В релизе подчеркнули, что в январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

Так, оклад премьер-министра до вычета налогов составил 41 965,8 грн, фактически было выплачено 33 782,47 грн. Размер премии составил 20 000 грн, но, как отмечается в сообщении, премия членам правительства будет согласована и выплачена в феврале.

Оклад вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы составил 42 039,44 грн, или 33 841,75 за вычетом налогов. Премия будет выплачена в размере 17 000 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков за январь заработал 47 290,13 грн, это сумма после уплаты налогов. Премию же министр получит в размере 30 000 грн.

У министра Кабмина Дмитрия Дубилета оклад скромнее: 12 721,63 грн после уплаты налогов, премия не предусмотрена.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в январе получил 27 713,18 грн после уплаты налогов и сборов, а премия составит 17 000 грн.

Оклад министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составил 51 903 грн, после уплаты налогов - 41 781,92 грн, премия - 30 000 грн.

Юлия Соколовская, министр социальной политики, в январе получила 40 048,94 грн после уплаты налогов и сборов, премия рассчитана в размере 24 381 грн.

Напомним, ранее Кабинет министров обнародовал зарплаты членов правительства, размеры которых вызвали критику у наблюдателей. В частности управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец заявил, что в Украине зарплаты у топ-чиновников уже выше, чем в Польше, но ключевые экономические показатели Украины в разы хуже. В свою очередь президент Владимир Зеленский дал указание Гончаруку пересмотреть размеры оплаты подчиненных и сделать их «нормальными».

Позже Зеленский заявил, что справедливо привязать зарплату руководителей министерств к средней заработной плате в стране.