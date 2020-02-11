Президент Зеленский анонсировал «очищение» партии «Слуга народа» от депутатов, которые «зашкварились»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президентская партия «Слуга народа» должна пройти очищение.

Об этом он заявил в интервью, отрывок из которого опубликовал Офис президента.

По его словам, если «зашкварился» депутат от партии «Слуга народа», он чувствует свою вину.

- Потому что этот человек в партии, но мы не можем проконтролировать всех депутатов. Мы говорили, что будет очищение, и мы должны это делать, - заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский пожелал забравшему 270 миллионов на свой округ нардепу от «Слуги народа», чтобы 2020 для него был «годом человека, а не крысы»