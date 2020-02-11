Зеленский уволил главу Офиса Президента Богдана и назначил на его место Ермака

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу от 11 февраля 2020 года, Богдан уволен с должности руководителя Офиса президента.

Другим указом Зеленский назначил на место Богдана своего советника Андрея Ермака.

Напомним, 1 августа, во многих СМИ появилась информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. В тот же день его заместитель опроверг эту информацию, как и спикер Владимира Зеленского. Позже журналисты сообщили, что сведения о якобы отставке Богдана они получили из президентского офиса.

Позже Зеленский подтвердил существование заявления об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана.

- Мы не держимся за власть. Мы, - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку, - заявил Зеленский.

Справка: Андрей Богдан был назначен главой президентской администрации 21 мая 2019 года, до этого был личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского (с 2015 года).

Родился во Львове, закончил Львовский национальный университет, получив квалификацию экономиста, специалиста по финансам и юриста. Во времена президентства Виктора Януковича в правительстве Николая Азарова был заместителем министра Кабмина - правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики, из-за чего у его назначения в администрацию Зеленского было много критиков.

На внеочередных выборах в ВР в 2014 году баллотировался по спискам Блока Порошенко под № 74, однако в парламент не прошел. 2016 года съездом партии был исключен из списка вместе с другими 12 кандидатами. Оспаривал это решение в суде, однако суд не удовлетворил исковые требования Богдана. Во время пребывания Игоря Коломойского на посту главы Днепропетровской ОГА (2 марта 2014 – 24 марта 2015 гг.) был его советником, после чего стал его личным юристом.