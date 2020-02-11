Советница губернатора Волошенюк, будучи депутатом Черновицкого облсовета, пропустила все сессии после «переезда» на Николаевщину

Руководитель патронатной службы главы Николаевской облгосадминистрации Марина Волошенюк, являясь депутатом Черновицкого областного совета, не посетила ни одной сессии после назначения на должность.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Черновицкого областного совета.

Судя по списку присутствующих депутатов, с сентября 2019 года Марина Волошенюк пропустила шесть заседаний сессии облсовета. Отметим, что Александра Стадника представили Николаевщине 19 сентября.

Примечательно, что в сентябре Марина Волошенюк еще числилась во фракции «Укроп», а в октябре уже отсутствовала, как внефракционный депутат. Получить комментарий от коллег советницы губернатора не удалось.

Отметим, Марина Волошенюк является членом комиссии по вопросам приватизации и управления объектами общей собственности территориальных громад, сел, поселков и городов области.

Также отметим, Марина Волошенюк попала в депутатский корпуса Черновицкого облсовета, одержав победу на местных выборах в 2015 году на избирательном округе №5, где она получила 459 голосов.

Ранее, издание «НикВести» сообщало, что Марина Волошенюк в качестве помощницы главы ОГА Александра Стадника за декабрь 2019 года получила фактически 43 тысячи гривен – в эту сумму входит зарплата, надбавки и премия.

Напомним, ранее интернет-издание NikLife описало мероприятие по случаю почтения памяти жертв Холокоста, на которое чиновницы облгосадминистрации пришли в шубах, не смотря на плюсовую температуру.