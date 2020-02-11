Ахметов приезжал в НАБУ – в ведомстве и у олигарха визит не комментируют

Журналисты сфотографировали олигарха Рината Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) во вторник, 11 февраля.

Об этом сообщает «Bihus.info».

На фото он выходит из здания НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный Мерседес.

В НАБУ LIGA.net заявили, что не комментируют эту информацию. Пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова отказалась говорить с LIGA.net по телефону и попросила прислать запрос на электронную почту.

По информации бывшего депутата Сергея Лещенко, олигарх был допрошен по одному из уголовных производств, которые расследуются НАБУ.

«Принято решение не разглашать дело, по которому он был вызван, однако источники утверждают, что это не Роттердам+», - написал Лещенко в Telegram.

Напомним, как 14 февраля прошлого года НАБУ провело обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Обыски НАБУ в были проведены в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами регулятора своим служебным положением при принятии решения о введении в действие так называемой формулы «Роттердам+».

По данным Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, на формуле «Роттердам+» олигарх Ринат Ахметов заработал более 40 миллиардов гривен.

Также ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро 19 июля 2019 года провели обыски в центральном офисе инвестиционной компании ICU в Киеве в рамках данного дела.

Инвестгруппа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, была засова на в 2006 году. В 2007-2014 годах председателем совета директоров группы ICU была Валерия Гонтарева. В 2014 году после назначения председателем Национального банка Гонтарева продала свою долю в компании.

Собственниками группы являются ее топ-менеджмент Макар Пасенюк и Константин Стеценко, которым принадлежит 45 % и 44,99% акций. Еще 9,99% принадлежат экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.