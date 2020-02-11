Президент Зеленский уволил двух глав РГА на Николаевщине, которых недавно переназначал на должность

Алла Воробьева (фото из архива) Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух глав районных государственных администраций на Николаевщине.

Об этом свидетельствуют соответствующие распоряжения, опубликованные на сайте главы государства.

Распоряжением №106/2020-рп Зеленский уволил Елену Кузьмину с должности главы Братской райгосадминистрации, а распоряжением№107/2020-рп – Аллу Воробьеву с должности главы Николаевской РГА.

Стоит отметить, что в ноябре 2019 года Владимир Зеленский переназначал на эти посты и Кузьмину, и Воробьеву. Изначально их назначил Петр Порошенко.

Напомним, 22 октября сообщалось, что глава Николаевской ОГА Александр Стадник предложил некоторым главам местных РГА написать заявление об уходе и переназначиться на должностях, но в качестве «членов команды» президента Украины Владимира Зеленского. Воробьева сообщала, что ей таких предложений не поступало, а если предложат переназначиться, она согласится.