Президент Зеленский призвал отказаться от ямочного ремонта и увеличить весовой контроль на дорогах

Президент Украины Владимир Зеленский призвал отказаться от ямочного ремонта, усилить габаритно-весовой контроль на автомобильных дорогах, обеспечить ответственность подрядчиков за качество ремонта дорог, а также активизировать борьбу с «тендерными троллями».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

- Долгие годы в нашей стране существовал так называемый успешный стартап, благодаря которому некоторые чиновники построили себе не одно имение. Этот стартап называется «ямочный ремонт». Он должен уйти в прошлое. Мы говорим о строительстве и капитальном ремонте дорог. В общем объеме работ они должны составлять не менее 80%, – отметил Президент в ходе участия в мероприятии «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование» в Государственном агентстве автомобильных дорог.

По его словам, в отношении всех ремонтных работ должна быть гарантия и ответственность подрядчика, чтобы весной вместе со снегом не сходил асфальт.

Также Глава государства призвал жестко усилить габаритно-весовой контроль.

- С наших дорог должны исчезнуть перегруженные фуры, которые оставляют после себя колеи. В прошлом году установлены инновационные весовые комплексы с технологией weigh in motion, то есть взвешивание в движении. Они должны быть распространены на всю территорию страны, а нарушители – отвечать за уничтожение наших дорог, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства предложил, чтобы эти технологии были применены на всех новых дорогах, которые будут строиться в текущем году.

Кроме того, Президент призвал местные власти активизировать работу по утверждению перечня строительства и ремонта дорог.

- На сегодня, до нашей встречи, это сделали, к сожалению, только 15 регионов, еще семь прорабатываются сейчас, а три области вообще не предоставили нам этот перечень, – сказал он.

Глава государства также обратился к Антимонопольному комитету Украины с просьбой активно сотрудничать с правоохранительными органами, предоставляя им информацию о компаниях – «тендерных троллях», основной задачей которых является блокирование тендеров.

- Я хочу, чтобы Антимонопольный комитет сделал целую программу, и, если уж мы используем такое слово, как «тролли», давайте найдем, как «забанить» этих «тендерных троллей, – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский отметил, что украинские граждане давно не верят обещаниям и красивым слайдам презентаций, поэтому надо убеждать их делами.

- Давайте доказывать все делами. Я хочу, чтобы украинцы действительно почувствовали и увидели результат. Очень хочется, чтобы мы с вами могли путешествовать по нашей стране, чтобы было приятно и безопасно. Это звучит парадоксально, но нам нужно строить для того, чтобы разрушить. Разрушить миф, что Украина и хорошие дороги – это несовместимые вещи. Так что давайте разрушим этот миф, – сказал Глава государства.

Напомним, Служба автодорог Николаевщины отменила торги на содержание дорог в общей сложности на ₴100 миллионов.