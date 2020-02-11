«Не влияет на политический курс государства»: В Офисе Президента прокомментировали отставку Богдана и назначение Ермака

В Офисе президента после отставки главы АП Андрея Богдана заявили, что смена руководителя офиса не повлияет на политический курс государства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В ОП сообщили, что с сегодняшнего дня Офис президента возглавляет Андрей Ермак, поскольку Богдан подал в отставку.

«Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с доверенной ему ответственностью», - сообщили в ОП.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Богдана с должности главы ОП и о назначении Ермака вместо него.