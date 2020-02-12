США обвинили китайских военных в краже персональных данных почти половины американцев

Генеральный прокурор США Уильям Барр выдвинул против четырех граждан Китая обвинения во взломе компьютерных систем бюро кредитной истории Equifax, краже коммерческой тайны и личных данных американцев.

Об этом сообщает «Сноб».

Обвинения выдвигаются против четырех человек, их имена: У Чжиюн, Ван Цянь, Сюй Кэ, Лю Лэй. Барр назвал взлом и получение данных «вопиющим преступным хищением», а также заявил, что обвиняемые состоят в подразделении китайских вооруженных сил и работают в одном из исследовательских институтов армии.

Кража данных произошла еще в 2017 году. Ее жертвами стали до 150 миллионов человек, то есть почти половина граждан страны. Хакеры заполучили их имена, даты рождения и номера социальной страховки.

Компания Equifax после взлома была вынуждена выплатить 575 миллионов долларов штрафов, а также дополнительно передать 300 миллионов долларов в фонд компенсации жертвам взлома. После инцидента в отставку ушел главный исполнительный директор и председатель совета директоров американского Equifax Ричард Смит.

Напомним, ранее сообщалось, что США усилили борьбу с промышленным шпионажем Китая.