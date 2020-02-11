В Николаевской ОГА заявили, что спорткомплекс «Зоря-Машпроект» передадут в собственность города в ближайшее время

Передача спортивного комплекса «Заря» ГП «НПКГ«Зоря-Машпроект» вышла на завершающий этап.

Об этом заявили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В ходе совещания директор завода Денис Гордиенко отметил, что предприятие выполнило договоренности, достигнутые во время прошлой встречи. Сообщается, что завод «Зоря-Машпроект» получил согласование от «Укрооборонпрома» и подготовил обновленную экспертную оценку стоимости спорткомплекса.

По результатам совещания еще раз определены пошаговые действия каждой из сторон - участников передачи. Передача спорткомплекса в коммунальную собственность Николаевского городского совета состоится ближайшее время.

Напомним, что осенью 2018 года депутаты Николаевского городского совета поддержали обращение в «Укроборонпром» о том, что они дают согласие на передачу спортивного комплекса ГП НПКГ «Зоря-Машпроект» из государственной в коммунальную собственность Николаева.

Как известно, в начале января «Укроборонпром» издал приказ о передаче спорткомплекса «Зоря»в коммунальную собственность города Николаева.

Позже стало известно, что завод «Зоря»-«Машпроект» прекратил финансирование спорткомплекса, хотя Николаев еще не принял его себе на баланс.

Также городской голова Александр Сенкевич заявил, что на реконструкцию спортивного комплекса «Зоря» необходимо около 80 миллионов гривен.

в частности, начальник управления коммунального хозяйства Николаевского горсовета Мкртыч Мкртчян заявил, что у исполнительной власти все готово к приему в горсобственность спорткомплекса «Зоря» - «Машпроект», осталось получить соответствующие документы от руководства завода.