«Какой-то хаос и сюр – я их не читаю», - Зеленский о анонимных телеграмм-каналах

Президент Владимир Зеленский заявил, что лишь несколько раз открывал популярные телеграмм-каналы, но в них «какой-то хаос и сюр», поэтому он их не читает.

Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина»

- Телеграмм-каналы я лично не читаю. Телеграмм-каналы я открывал несколько раз. «Джокер» этот появился, «Темный рыцарь», «Легитимный» есть такой. Во-первых, я не могу читать что-нибудь, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно, честно вам говорю. Во-вторых, там какой-то хаос в целом, что-то люди придумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то «сюр». Этот хаос влияет на информационное поле, порождает хаос в головах, сомнения, негативные эмоции, - сказал Зеленский.

Зеленский не считает всех людей, ведущих блог или телеграмм-канал, журналистами:

- Если бы в хирургии каждый, кто брал скальпель, имел бы право оперировать, было бы много жертв. В случае журналистики жертвы увидеть труднее, однако они есть. Это люди, которые не могут вернуть себе репутацию. С ними работал человек, не профессионал, но в руках у него был этот скальпель. Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не знает, кто является пранкером «Джокером».