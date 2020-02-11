Новый орган контроля за игорным бизнесом может возглавить «человек от ОП», - СМИ

Офис президента подтверждает, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Борис Баум.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Так, по словам заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко, к Бауму есть доверие.

В частности, Борис Баум - гражданин Латвии, который до и после войны работал с российско-украинской группой VS Energy (Александр Бабаков, Михаил Спектор и др.). Он входил в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов, где VS Energy стала партнером Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Имел кипрскую фирму, которую связывали с российской лотереей, но называл ее неактивной.

«Несмотря на то, что Баум - не сотрудник ОП, он представляется представителем Офиса Зеленского. Сейчас он выполняет роль неформального коммуникатора от Банковой с игорным рынком и депутатами, которые дорабатывают законопроект о его легализации. Баум регулярно встречается с менеджментом азартных заведений и ездит на Банковую рассказывать о переговорах по законопроекту», - указано в расследование.

Отмечается, что Баума привел на Банковую нынешний глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

В ОП подчеркивают, что хотели бы видеть Бориса Баума во главе нового госоргана - Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

= По крайней мере, у нас есть к нему доверие. Мое мнение, что это нормальная кандидатура, - отметил Тимошенко, курирующий направление реформы игорного рынка.

Следует отметить, что конкурса на избрание председателя и членов комиссии в законопроекте, одобренном за основу, не предусмотрен. Планируется, что Комиссию без конкурса выберет парламентский комитет по финансам и налоговой политики, а утвердит Кабинет министров.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря по всей Украине по поручению Кабинета Министров началась масштабная операция по закрытию игорных заведений.

Как известно, Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. В свою очередь, Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты.