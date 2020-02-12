Президент Зеленский поручил правительству мотивировать молодежь с оккупированных территорий сохранять украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение представителям Кабинета Министров, Государственной пограничной службы и Службы безопасности создать условия для того, чтобы молодежь с оккупированных территорий Донбасса не отказывалась от гражданства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский поручил обеспечить молодежь возможностью получения украинского паспорта, а также содействовать абитуриентам при поступлении в вузы на подконтрольной Украине территории.

- Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории, — отметил президент.

Также сообщается, что сейчас рассматривается возможность создания дистанционного изучения украинского языка и истории Украины – дисциплин, которые не преподаются на временно оккупированных территориях.

Президент подчеркнул важность организации вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на административных границах с Крымом центров предоставления административных услуг, где люди могли бы получить необходимые услуги и важную информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия ускорила предоставление гражданства жителям оккупированного Донбасса.