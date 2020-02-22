На Николаевщине жители села вышли на трассу Н-14 – протестующие хотят свою ОТГ

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В селе Воссиятское в среду, 12 февраля, протестующие против присоединения села к Еланецкой объединенной территориальной собираются на трассе Н-14 «Николаев-Кропивницкий».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин.

«А вот и первая ласточка с приветом от жителей Воссиятского чиновникам областной администрации и их перспективному плану формирования территории громад Николаевской области. Люди хотят создать свою громаду, а их вгоняют в Еланецкую. Но, как говорится, насильно мил не будешь - местные перекрывают трассу. А ведь как складно один глава ОГА обещал одной депутатке свою собственную громаду. Это тот случай, когда поставила все на зеро, и не угадала. Да, Татьяна Васильевна?» – написал Кормышкин.

Кормышкин также предлагает депутатам  облсовета собраться с представителями громад и обсудить вопросы формирования ОТГ. 

Напомним, как на Николаевщине селяне устроили митинг возле села Нечаяное и перекрыли трассу на Одессу, потому что хотят в другую ОТГ.

 
Тарас Леонтян

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