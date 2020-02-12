«Переговоры с Россией и эффективная работа с главами ОГА»: новый глава ОП Ермак рассказал, чем будет заниматься на должности

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, чем будет заниматься на новой должности.

Об этом он сказал в ходе своего брифинга.

По его словам, прекращение войны на Донбассе остается одним из приоритетных направлений работы.

- Во-первых, я не оставлю те направления, которыми я руководствовался и занимался последнее время. Безусловно, сегодня для ОП одним из приоритетов является прекращение войны на Донбассе. Поэтому это направление остается приоритетным. Внешнеполитические направления, безусловно останутся в моем внимании. Я буду заниматься ими тоже, - сказал Ермак.

Глава ОП отметил, что офис планирует более эффективно работать с губернаторами.

- Одним из направлений, очень важным, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать с губернаторами. Команда губернаторов практически уже сформирована. Это молодые профессиональные люди, они имеют конкретные задачи. Задача ОП, чтобы результаты реформ, труда, почувствовал каждый гражданин, - заявил Ермак.

- Еще одно направление, это наша цель и желание, чтобы Украина стала экономической Меккой. У нас есть конкретные шаги и программы, как это сделать. Сегодня эту задачу получили наши губернаторы. Сегодня этим занимается правительство, все кто вовлечен в работу по улучшению инвестиционного климата, - сказал он.

Также Ермак пообещал, что коммуникации Офиса президента будут на более высоком уровне.

- Я уверен, что без медиа власть не может стать лучше. Мы должны и хотим это признать, - заявил Ермак.

Глава ОП признал, что у Банковой существуют проблемы с коммуникациями и пообещал, что вскоре они «будут на очень высоком уровне».

- От имени и по поручительству президента Украины Офис президента вместе с другими государственными учреждениями будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей старне, - отметил Ермак.

Во время своего первого брифинга в качестве главы ОП Ермак поблагодарил президента и своего предшественника Андрея Богдана.

- Я хотел бы поблагодарить, несмотря на огромное количество сплетен и информации о каких-то войнах, которые у нас тут происходили... Я хотел бы поблагодарить Андрея Богдана за тот вклад, за ту работу, которую он проделал, - заявил Ермак.

Напомним, 11 февраля Зеленский уволил главу Офиса Президента Андрея Богдана и назначил на его место своего советника Андрея Ермака