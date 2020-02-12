Глава фракции «Слуга народа» предложил дать воду в Крым в обмен на вывод войск с Донбасса – в ОП назвали заявление его личной позицией

Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала «Прямой».

Главу фракции попросили высказать личную позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым.

- Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет этакий обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел, - сказал Арахамия.

В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Заявления главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу является его личной позицией.

- Что касается заявления Давида Арахамии. Вчера был тяжелый день. Я имел возможность только прочитать об этом в интернете. Сегодня я надеюсь, что увижу Давида, и спрошу, что он имел в виду. Я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Арахамии, - сказал Ермак.

Глава ОП заявил, что не обсуждал такой сценарий с переговорщиком от РФ Дмитрием Козаком.

Отметим, что до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма Россией Украина прекратила поставки воды.