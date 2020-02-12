Нардеп Федина пришла в ГБР для вручения подозрения по делу об угрозе Президенту

Государственное бюро расследований в среду вручило подозрение депутату Верховной Рады Софии Федине из оппозиционной фракции «Европейская солидарность».

Об этом она сказала журналистам и сторонникам, которые собрались возле здания ГБР, передает «Левый берег».

- По результатам вручения имею повестку на допрос, - сообщила депутат.

Федине вменяют угрозу убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

- Дело мое, дело Маруси, дело Шеремета, дело Ковалева, дело Марченко - это попытка деморализовать, десакрализировать и дискредитировать волонтерско-ветеранское движение и уничтожить ту среду, которая сегодня едва ли не единственная реально борется за независимое украинское государство, - сказала она.

Вместе с Фединой в ГБР приходили ряд народных депутатов, в том числе Артур Герасимов и Владимир Арьев.

Как известно, ранее народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

В ноябре текущего года стало известно, что в отношении нардепа от фракции «Евросолидарность» Софии Федины и военнслужащей ВСУ Маруси Зверобой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского.

6 февраля ГБР вручило подозрение угрожавшей Зеленскому Марусе Зверобой. Нардеп от партии Порошенко к следователю не пришла «из-за больничного». 10 февраля суд отпустил Зверобой под личное обязательство - она пообещала «шоу».