В четверг, 6 февраля, народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко во время обсуждения законопроекта об открытии рынка земли несколько раз сообщила не правдивую информацию.

Об этом сообщает Bihus.info.

В первую очередь Геращенко пожаловалась на то, что парламент не принял ни одну из сотни поправок, которые «ЕС» подала к законопроекту о рынке земли. Одной из таких поправок Геращенко навала запрет продажи земли членам Российской Федерации. Вместе с тем нардеп не учла, что соответствующая норма уже содержится в законопроекте и запрещает продажу земли гражданам страны, которую Украина признала агрессором или оккупантом. В данном случае речь идет о России.

- В этом законопроекте, который пытаются протащить сейчас в сессионном зале, нет ни одного предохранителя относительно продажи земли у границ Украины, и не удивляйтесь потом, когда у границ появятся» зеленые человечки.

Соответствующее заявление Герщенко также не соответствует действительности. Дело в том, что в Земельном кодексе Украины, изменения к которому сейчас и рассматривает Верховная Рада, четко указано, что земли пограничной полосы могут быть только в государственной собственности (ст. 77), а новый проект закона запрещает иностранцам покупать земли в 50 километрах от границы Украины.

Кроме того, Геращенко пожаловалась на то, что в рассматриваемом законопроекте нет ни одного предохранителя относительно нецелевого не экологичного использования земли. Дезинформация заключается в том, что в основных положениях Земельного кодекса Украины содержится норма, согласно которой право собственности на землю не может наносить ущерб правам и свободам граждан, интересам общества, ухудшать экологическую ситуацию и природные качества земли. А также в статье 141 того же кодекса основанием для прекращения права пользования земельным участком является использование земельного участка способами, которые противоречат экологическим требованиям. Кроме того, сейчас Земельным кодексом запрещено менять целевое назначение сельскохозяйственных земель.

- Вы знаете, Украина сегодня становится провинцией в теме экологии, даже на Давосском форуме, где выступал президент Зеленский, и где ключевой была тема экологии и борьба с изменениями климата, президент не сказал об этом ни слова, потому что это для вас не важные вещи.

Некорректность данного высказывания Геращенко заключается в том, что на самом деле президент Зеленский упоминал экологические проблемы в мире в рамках указанного форума.

- Мы рискуем, что следующие поколения, страдая от климатических изменений, перманентных конфликтов, бедности, ограниченного доступа к пище, упрекать каждого мирового лидера за то, что они имели действительный шанс договориться, но так и не воспользовались этим шансом, — сказал Владимир Зеленский 22 января в Давосе.

Напомним, Верховная Рада с 13:00 четверга до 13:00 пятницы 7-го февраля рассмотрела 216 поправок к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении. Между первым и вторым чтением в закон о продаже земли внесли 4018 поправок. Комитет поддержал только 9 из них.