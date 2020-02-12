Спецслужбы США и Германии более 50 лет следили за секретными переписками сотни стран, - СМИ

Центральное разведывательное управление США и Федеральная разведывательная служба Германии в рамках операции Рубикон более 50 лет следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств.

Об этом говорится в совместном расследовании немецкой общественно-правовой компании ZDF, американской газеты Washington Post и швейцарского телевидения SRF.

Слежка осуществлялась через швейцарскую компанию по шифровке сообщений Crypto AG, которая с 1940-х годов поставляла по всему миру шифровальные устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений.

С 1958 года ЦРУ, а затем и БНД контролировали деятельность Crypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне, а затем полностью выкупили ее.

Услугами Crypto AG пользовались более 120 государств, в том числе европейские страны, Ватикан, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Ливия, страны Латинской Америки.

Документы свидетельствуют о том, что спецслужбы США и Германии в ходе операции Рубикон знали о подготовке свержения президента Чили Сальвадора Альенде, грубых нарушениях прав человека военной хунтой в Аргентине. Кроме того, декодированные телеграммы аргентинского военно-морского флота, передаваемые британцам немцами и американцами, внесли решающий вклад в победу Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова.

В расследовании приводятся выдержки из отчета ЦРУ, в которых говорится, что в конечном итоге иностранные правительства платили за шифровальные устройства хорошие деньги США и Германии и даже не подозревали, что их зашифрованные сообщения читались как минимум двумя, а, возможно, и пятью и шестью зарубежными государствами.

Отмечается, что СССР и Китай никогда не были клиентами Crypto AG, но оборудование компании было у многих их партнеров.

В расследовании говорится, что «высшие должностные лица Швейцарии в целом были осведомлены о роли Германии и США в связи с компанией Crypto AG, делая все, чтобы прикрыть эти отношения».

В 1990-х немецкие спецслужбы, опасаясь разоблачения, продали свою долю США, а ЦРУ избавилась от актива только в 2018 году на фоне развития технологий шифрования в интернете.

В 2018 году Crypto AG была разделена на две части, одна из которых стала обслуживать исключительно швейцарских клиентов. Вторая компания носит название Crypto International, принадлежит шведскому инвестору и ориентирована на иностранных клиентов.