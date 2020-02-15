Президент Зеленский встретится в Мюнхене с Генсеком НАТО Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в ФРГ 15 февраля встретится в Мюнхене с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

На данный момент неизвестно, какие вопросы будут обсуждаться в ходе встречи.

Издание сообщает, что в субботу в Мюнхене Президент Зеленский встретится также с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

Напомним, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 14 февраля Украине предложили план действий для достижения мира. Заявление называется «Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». В США говорят, что они повторяют тезисы России.