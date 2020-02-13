Украина будет добывать газ без «смотрящих» и групп влияния, - премьер Гончарук

К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен «Инвестиционный атлас недропользователя», на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Гончарук посетил одну из полтавских скважин «Укргаздобычи».

«Полтавская область - один из главных нефтегазодобывающих регионов Украины. Более 40% украинского газа и каждая пятая тонна нефти и конденсата поступает с Полтавщины. Но этого мало. На центральном уровне мы уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс важных законодательных изменений для оживления украинской газодобычи», - рассказал премьер.

По его словам, к подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен «Инвестиционный атлас недропользователя», на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади.

«Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами», - подчеркнул Гончарук.

Напомним, ранее Кабинет министров выделил 3,5 миллиарда гривен на ремонт и строительство школ.