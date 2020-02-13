Чиновница Березанской РГА не будет участвовать в конкурсе на должность главы аппарата Николаевской ОГА: «Получила другое предложение»

Начальница отдела образования в Березанской районной государственной администрации Николаевской области Оксана Калюжная заявила, что она больше не претендует на должность главы аппарата Николаевской ОГА.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее мы сообщали, что три кандидата подали свои декларации на должность руководителя аппарата Николаевской областной государственной администрации. Среди них была и Оксана Калюжная, которая подала свою декларацию 17 января. Теперь же по словам чиновницы ее планы изменились.

«Хочу внести поправки, так как друзья поздравляют, желают победы, а я понятия не имею, о чем... Да, я действительно намеревалась участвовать в конкурсе, подала декларацию, но документы в электронный реестр предоставить не успела, так как получила другое предложение», - написала Оксана Калюжная.

По ее словам, она прошла конкурс на другую должность, на данный момент продолжается спецпроверка по ее кандидатуре. Также она добавила, что когда будет назначение, она об этом скажет.

Как известно, ранее должность главы аппарата совета занимал Александр Демчук, однако в сентябре 2019 года он уволился, чтобы новый губернатор Александр Стадник сформировал свою команду