НАБУ открыло уголовное производство против мэра Николаева – заявление на него написал депутат Крисенко

Александр Сенкевич НАБУ открыло уголовное производство против мэра Николаева Александра Сенкевича по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Соответствующие документы на своей странице в Facebook опубликовал депутат Николаевского городского совета Олег Крисенко, который подал в НАБУ заявление против Сенкевича.

Напомним, что ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью и служебным положением со стороны Александра Сенкевича.

Речь об исполнительном комитете Николаевского горсовета и его деятельности. Горсовет установил численный состав исполкома в количестве 21 человека, но мэр не вносит изменения и считает себя автоматически членом исполкома, но он 22-й. Исходя из этого, решения, которые набирают 11 голосов, не подписываются Сенкевичем, так как он считает, что они не набрали большинство голосов.

Крисенко считает, что Сенкевич злоупотребляет властью в вопросах выделения денег на строительство Соборной площади и в данном случае якобы нанес 77 миллионов гривен убытка (эту сумму уже выплатили подрядчику за выполненные работы). Депутат утверждает, что целевое назначение площади не изменили на сессии городского совета – и она формально остается рекреационной зеленой зоной. А значит «согласно законодательству, сооружения и плитка с Соборной площади должны быть демонтированы и рекреационная зона восстановлена». Также Крисенко посчитал преступлением то, что часть улицы Лягина стала частью Соборной площади, а тариф на проезд в электротранспорте повысили до 5 гривен (что негативно отразилось на выручке «Николаевэлектротранса»).

Крисенко упоминает, что городской совет и исполнительный комитет могут подать в суд иск на Сенкевича о возмещении более 87 миллионов гривен общего ущерба, но Сенкевич может заблокировать этот иск. Поэтому Крисенко обратился в НАБУ.