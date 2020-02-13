Сектор безопасности-2020: все трещит по швам

Из офиса президента Украины — в день ротации Богдан—Ермак. Отсутствие единственного лидера при наличии многих центров влияния заметно подкосило работу по развитию сектора. К февралю сего года обнажились новые болезни "команды Зе", среди которых кадровая несовместимость и непрофессионализм приобрели характер хронических. Возможно, назначение Андрея Ермака и есть то предполагаемое решение Верховного главнокомандующего, с помощью которого он постарается выстроить единую вертикаль и решить, среди прочего, базовые проблемы развития армии и ОПК. Кажется, президент Зеленский отдает себе отчет в том, что в промедлении — лавинообразно растущие риски для будущего государства, да и самого президента.
Оборонное реформирование и человеческий фактор
Выглядело бы предубеждением заявление, будто бы совершенно ничего не сделано в этом чувствительном секторе. Проведен оборонный обзор, проводится обзор ОПК, почти готова к утверждению новая Стратегия национальной безопасности. Однако от беглых оценок исходных данных и перечня намерений до реализации реформ — увы, марафонская дистанция. А ее, как представляется, никто пока бежать не собирается. Как свидетельствуют сами представители сектора, большая часть времени ныне посвящена не стратегическим вопросам, а как минимум второстепенным. Стратегическое все откладывается, некоторое — на неопределенный срок. Приведу примеры.
Закон "О национальной безопасности". Поправки к Закону Украины "О национальной безопасности" спланированы новой властью давно, но вот сделать их оказалось невозможно: спорящие центры влияния не могут прийти к согласию о принципиальных поправках, и позиции, как говорят они сами, непримиримы. Ситуация в тупике.
Закон "О Службе безопасности Украины". Ключевой закон, который, среди прочего, определяет отношение к Украине западных партнеров. В настоящий момент в наличии два проекта данного закона. Как оценивают стороны, проекты "от Баканова" и "из ОПУ" взаимоисключающие. Ситуация в глухом тупике.
Стратегия национальной безопасности. Новая власть обещала решить задачу выпуска в свет Стратегии национальной безопасности к 20 ноября 2019 года. К середине февраля 2020-го проект документа в принципе готов, и, как утверждают люди знающие, выписан он пристойно, хоть и не идеален. По меньшей мере он пригоден для реализации дальнейшего оборонного планирования, появления в стране Стратегии военной безопасности, программ развития армии, ОПК и вооружений. В нем нашлось место, чтобы отметить: членство в НАТО — конечная цель, Россия — агрессор, развитие сильной дееспособной армии является приоритетной задачей. Также нашлось место для резерва, территориальной обороны, мобресурса и развития технологий. И даже для кибербезопасности. Утвержденный документ необходим для движения вперед, которое захлебнулось еще в октябре-ноябре 2019 года.
Военно-техническое сотрудничество. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) только в своем примитивном виде рассматривается как экспорт или импорт вооружений и военной техники (ВВТ). Оружейная торговля во время войны резонно не станет вопросом первостепенным, а задачи импорта все больше смещаются к искусству убеждения заокеанских партнеров. А вот ключевой элемент ВТС — оформление совместных предприятий и международных проектов в области создания ВВТ и развития технологий — в Украине так и не сдвинулся с места со времени прихода новой команды. Более того, источники в ОПУ сообщают, что президент Зеленский очень огорчился, когда его турецкий визави честно признался, что украинская сторона ничего не сделала в области обещанного развития турецко-украинского ВТС. Говорят даже, что руководителю Укроборонпрома несказанно повезло, что он в этот момент находился в Индии, иначе его карьера оборонно-промышленного менеджера могла бы досрочно завершиться уже в ходе визита турецкого лидера. Добавлю лишь то, что именно на турецком направлении в области ВТС у Украины был зафиксирован реальный прорыв (если не считать, конечно, давних польских наработок ГосККБ "Луч", но они к Укроборонпрому не имеют никакого отношения).
Вооруженные силы Украины. Для реалистичного реформирования армии нет авторитетного центра влияния, поэтому военное руководство, если не считать оборонного обзора и со скрипом подписанного гособоронзаказа (ГОЗ), ограничивается преимущественно заявлениями о намерениях. Интересно, знают ли в ОПУ, что практически все письма и послания в военное ведомство оседают в сите профильного департамента, — у министра руки до них не доходят? Еще один любопытный нюанс, касающийся армии: 2020 год в разгаре, а все еще нет даже проекта и положения о главнокомандующем.
Оборонно-промышленный комплекс. Лакмусовой бумажкой в деле развития ОПК является, как известно, гособоронзаказ (ГОЗ). И если в середине февраля его еще нет, значит, в этой области, увы, все разбалансировано. Хотелось бы напомнить, что в конце ноября 2020-го предприятиям сдавать ГОЗ. Когда в таком случае его выполнять, и можно ли выполнить качественно? Признавая форменной глупостью объединение министерств, власть никак не может решиться на создание профильного. "Профильный замминистра (Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. — В.Б.) Светлана Панаиотиди имеет третью форму допуска, — заметил в беседе со мной один чиновник. — Как вы думаете, она имеет реальное влияние на формирование и продвижение гособоронзаказа?". Вопрос риторический, правда?
Но и это еще не все. Начало года для военного ведомства и Укроборонпрома омрачилось нешуточным скандалом вокруг качества брони заказанных бронетранспортеров. А также вокруг стоимости боевых машин, которая журналистам показалась завышенной. Но на прошедшей неделе реакция оборонного министра Андрея Загороднюка вместо объяснения в ответ на каверзный вопрос о ГОЗ вызвала шок далеко не только у экспертной среды. Вот что написал о съемках интервью с главой оборонного ведомства для программы "Антиподы" ее ведущий Сергей Иванов (проект "Исландия") на своей ФБ-странице: "Вместо того чтобы выразить свою позицию или четко артикулировать позицию ведомства, почему в государственный оборонный заказ включена именно эта техника, почему она стоит дороже, чем в прошлом году, и ответить на другие вопросы, как это обычно делают госслужащие, он устроил форменную истерику, после чего остановил интервью и ушел". Министр не считает нужным обсуждать с обществом ГОЗ.
Кадры решают все?
Мандат — это слово сегодня стало паролем. Пока его нет ни у кого. Возможно, его получил новый глава президентского офиса. Говорят, в ближайшие дни следует ждать ряда кадровых перестановок. Хотя сам Андрей Ермак утверждает, что спешить не будет. Возможно. Но еще более важное дело в том, сумеет ли новый рулевой офиса создать там реальную площадку для подготовки и всесторонней экспертизы ключевых решений. И будет ли включен сектор безопасности и обороны в список приоритетов.
Хотя идеальная площадка для проведения реформ могла бы быть создана в Совете национальной безопасности и обороны, при нынешних кадровых раскладах она окончательно сместилась в ОПУ. Сумеет ли (и захочет ли) Ермак создать предпосылки для реализации реформ? Для чего было бы желательно как минимум сформировать действенную рабочую группу (а лучше — экспертный совет, к работе которого можно было бы привлечь не только профильных госчиновников, но и негосударственных экспертов).
Между тем кадровая лихорадка уже охватила не только ОПУ, но и Минобороны, и даже Укроборонпром. Например, неожиданно в поле зрения появились сразу четыре кандидатуры на должность министра обороны. Хотя решения расстаться с нынешним точно нет. Два генерала с содержательным бекграундом, политик с обширным опытом госуправления, соратница президента по партии — это общие контуры кандидатов. Не вникая в имена, есть смысл сказать несколько слов о критериях. Потому что человеческий фактор способен парализовать реализацию даже самых продуманных решений.
"Политик, лидер, обладающий определенной гибкостью, хорошо бы профессионал", — такую канву необходимых качеств обозначили несколько "бывших" топ-менеджеров военного ведомства. Но особые условия функционирования государства на этом этапе требуют некоторых добавлений. А именно: если не будет определенной персональной близости министра с Верховным главнокомандующим, опыт в области военного или государственного управления не может быть реализован в принципе. В продолжение этого очень желательно, чтобы политик был представителем политической силы главы государства, а не близким к другой. Министр определенно должен быть гражданским, а не наспех уволенным генерал-полковником. Далее, именно лидерские качества министра обеспечивают возможность формирования своей команды или нахождение общего языка с представителями имеющейся. Еще — увы, есть необходимость говорить об этом, — у министра обороны не должно быть конфликта интересов, например, близких компаний, претендующих на гособоронзаказ. А состояние его здоровья должно позволять выполнять обязанности в условиях напряженного графика.